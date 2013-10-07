Полиция ищет, кто мог оставить у детсада коробку с надписью "бомба" Коробка с надписью "бомба" обнаружена около столичного детсада

Утром 7 октября около детского сада в центре Москвы была обнаружена коробка с надписью "бомба".

Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МВД, детсад находится в Пуговишниковом переулке. Емкость, в которой, предположительно, находилась бомба, была размером 30 на 40 сантиметров.

Прибывший на место кинолог с собакой ничего опасного в коробке не обнаружил.