07 октября 2013, 09:36Безопасность
Коробка с надписью "бомба" обнаружена около столичного детсада
Утром 7 октября около детского сада в центре Москвы была обнаружена коробка с надписью "бомба".
Как сообщили M24.ru в пресс-службе столичного управления МВД, детсад находится в Пуговишниковом переулке. Емкость, в которой, предположительно, находилась бомба, была размером 30 на 40 сантиметров.
Прибывший на место кинолог с собакой ничего опасного в коробке не обнаружил.