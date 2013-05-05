Форма поиска по сайту

05 мая 2013, 12:04

Безопасность

Около жилого дома в Подмосковье найден снаряд времен ВОВ

В Луховицком районе Подмосковья около жилого дома найден снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба главка полиции по Московской области, сообщение о находке поступило на пульт дежурного 4 мая 2013 года.

Местный житель сообщил полицейским, что в 300 метрах от дома на улице Железнодрожная у платформы Фруктовая на поерхности земли лежит снаряд.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили район, опасной находкой занялись специалисты службы по разминированию.

бомбы оцепление снаряды чп мо

