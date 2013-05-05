05 мая 2013, 12:04Безопасность
Около жилого дома в Подмосковье найден снаряд времен ВОВ
В Луховицком районе Подмосковья около жилого дома найден снаряд времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает пресс-служба главка полиции по Московской области, сообщение о находке поступило на пульт дежурного 4 мая 2013 года.
Местный житель сообщил полицейским, что в 300 метрах от дома на улице Железнодрожная у платформы Фруктовая на поерхности земли лежит снаряд.
Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов оцепили район, опасной находкой занялись специалисты службы по разминированию.
