Четыре российских боксера примут участие в крупном турнире

Четыре боксера из России примут участие в крупном турнире, который организовывает Всемирный боксерский совет. Первый поединок в рамках турнира стартует 18 октября.

Из россиян на нем выступят Магомед Абдусаламов, Асланбек Козаев, Аюп Арсаев и Денис Шафиков, сообщает Fightnews.

Все бои турнира будут двенадцатираундовыми, а лучший боксер в своей весовой категории станет официальным претендентом на чемпионский пояс WBC.

Отметим, что трое россиян попали сразу в четвертьфинальную стадию турнира в ходе жеребьевки.

WBC является одной из самых влиятельных организаций в мировом боксе. Абсолютным чемпионом мира по боксу считается спортсмен, обладающий чемпионскими поясами по версии WBA, WBC, IBF и WBO.