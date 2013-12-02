Боксер Аллахвердиев проведет три боя в будущем году

Российский боксер Хабиб Аллахвердиев в будущем году проведет три боя на профессиональном ринге. Об этом рассказал промоутер спортсмена Владимир Хрюнов.

Первый из запланированных поединков состоится 12 апреля в США, сообщает "Р-Спорт".

Второй бой, в случае победы Аллахвердиева в стартовом поединке, состоится летом, а заключительный - в ноябре.

Соперниками россиянина могут стать такие боксеры, как Теренс Кроуфорд и Джесси Варгас.

Отметим, что Аллахвердиев провел на профессиональном ринге 19 боев и во всех одержал победы, в том числе 9 - нокаутом. Бойцу принадлежит чемпионский пояс WBA в первом полусреднем весе.