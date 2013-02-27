27 февраля 2013, 19:12Спорт
В Подмосковье пройдет турнир по боксу на призы Поветкина
В Чеховском районе 1 марта стартует турнир по боксу. На мероприятие соберутся более 80 участников из Казани, Белгорода, Саратова, Тулы, Москвы и других городов.
Турнир пройдет на ринге Большой арены дворца спорта "Олимпийский", сообщается в пресс-релизе.
Победители будут награждены грамотами и медалями. Кроме того, на соревнованиях отметят лучших в номинациях "За лучшую технику", "За волю к победе", "За самый красивый бой".
