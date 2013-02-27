Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля 2013, 19:12

Спорт

В Подмосковье пройдет турнир по боксу на призы Поветкина

В Чеховском районе 1 марта стартует турнир по боксу. На мероприятие соберутся более 80 участников из Казани, Белгорода, Саратова, Тулы, Москвы и других городов.

Турнир пройдет на ринге Большой арены дворца спорта "Олимпийский", сообщается в пресс-релизе.

Победители будут награждены грамотами и медалями. Кроме того, на соревнованиях отметят лучших в номинациях "За лучшую технику", "За волю к победе", "За самый красивый бой".

Сайты по теме


бокс мо

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика