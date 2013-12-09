Российский боксер Сергей Ковалев номинирован на звание "Боксер года"

Российский боксер Сергей Ковалев номинирован на премию "Боксер года", которая вручается ассоциацией профессиональных журналистов, пишущих о боксе (BWAA), сообщает TVA Sports.

Ковалев является чемпионом мира по боксу в весе до 79,4 килограмма по версии WBO (Всемирная боксерская организация). Помимо россиянина, на премию претендуют Флойд Мейуэзер, Геннадий Головкин, Тимоти Брэдли и Дэнни Гарсия.

В четырех поединках, проведенных в 2013 году, Сергей Ковалев победил испанца Габриэля Кампильо, американца Корнелиуса Уайта, валлийца Натана Клеверли и украинца Исмаила Силлаха.

Отметим, что эта премия является одной из самых престижных для профессиональных боксеров. Она вручается ежегодно с 1938 года и названа в честь знаменитого боксера Шугар Рэя Робинсона.