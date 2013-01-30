Человек погиб в Подмосковье от хлопка бронекамеры

Один человек погиб в Московской области при хлопке бронекамеры в Красноармейском НИИ механизации.

"В результате нарушения технологических процессов при работе с бронекамерой произошел хлопок. Погиб один человек", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются.

Красноармейский НИИ механизации является предприятием боеприпасной отрасли оборонной промышленности России. Его специалисты разрабатывают технологии создания смесевых взрывчатых веществ, снаряжения и сборки боеприпасов.

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