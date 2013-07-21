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21 июля 2013, 16:33

МО

В подмосковном поселке обнаружили мину времен войны

При проведении земляных работ в подмосковном поселке Тимоново нашли 82-миллиметровую мину времен Великой Отечественной войны. Сообщение об обнаружении боеприпаса поступило на пульт спасателей около 14.30.

По сообщению пресс-службы регионального ГУ МЧС, в настоящее время угрозы людям нет - место обнаружения мины оцепила полиция, расстояние до ближайшего строения составляет 50 метров. Уничтожение боеприпаса запланировано на 22 июля.

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