В Подмосковье разбился 16-летний скелетонист из Челябинской области

16-летний скелетонист Глеб Скачков разбился в Подмосковье

На бобслейной трассе в Дмитровском районе Подмосковья разбился 16-летний скелетонист из Челябинской области Глеб Скачков. Тренировка проходила в центре спортивной подготовки сборных команд России.

Во время второго заезда на скорости около 80 километров в час спортсмен не смог удержать равновесие. В результате его сани перевернулись, и он ударился о деревянный козырек трассы.

В настоящее время Скачков находится в Дмитровской городской больнице - врачи зафиксировали у юноши черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Однако угрозы для жизни спортсмена нет.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Глеб Скачков с детства занимался скелетоном и представлял Челябинскую область на всероссийских соревнованиях.