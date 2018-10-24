Фонтанный комплекс на Поклонной горе отремонтируют к весне 2019 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

К открытию следующего сезона фонтанов на Поклонной горе отремонтируют масштабный фонтанный комплекс "Годы войны". Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Гормост".

В пресс-службе напомнили, что 1 октября фонтанный комплекс закрыли на ремонт. "Ремонтные работы планируется завершить к началу открытия сезона фонтанов в 2019 году", – цитирует сообщение "Гормоста" Агентство "Москва".

По словам специалистов, в ходе осмотра объекта они выявили множество дефектов, в том числе нарушение герметичности фонтанных чаш и разрушение основного покрытия.

Комплекс фонтанов "Годы войны" входит в ансамбль Мемориала Победы и представляет собой пять водных каскадов, которые символизируют пять лет войны. Его строительство началось в 1982 году и завершилось к 50-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили, что к весне 2019 года в Москве отремонтируют четыре крупных фонтана. Комплексная реставрация ожидает фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок" на ВДНХ, фонтан в Парке Горького и каскад из 15 водных чаш в парке Победы на Поклонной горе.

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