Более 630 подъездов отремонтируют в Головинском районе к зиме

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В Головинском районе столицы к концу 2018 года отремонтируют более чем 630 подъездов, передает Агентство "Москва".

Как сообщили в префектуре Северного административного округа Москвы, на территории района активизированы работы по ремонту подъездов.

На данный момент принято 88 подъездов. Количество бригад увеличено до 15. На объектах занято около 70 рабочих. В локальном ремонте подъездов принимают участие все управляющие компании, осуществляющие деятельность на территории района. Работы ведутся в ежедневном режиме в 633 подъездах.

Используются только высококачественные материалы, прошедшие сертификацию, рассказали в префектуре. Работы планируется завершить в декабре 2018 года.