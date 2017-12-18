Дом купца Баулина отреставрировали в столице за счет инвестора

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Дом купца Николая Баулина по улице Николоямская отремонтировали в столице. Проект стал лауреатом конкурса "Московская реставрация".

Здание восстановили за счет средств ООО "Ирбис". Пять лет назад эта компания получила право льготной аренды и обязалась восстановить памятник культуры, передает Агентство "Москва".

В Доме купца Баулина восстановили парадную лестницу со ступенями из доломита, вернули откосы проемов, металлические козырьки над входами. В усадьбе привели в порядок въездные ворота и парапетную решетку. Кроме того, внутри помещения появились печи, карнизы и паркет по планировке конца XIX века.

Как рассказали в департаменте по конкурентной политике, за возможность арендовать усадьбу боролись 11 претендентов. По условиям сделки победитель может арендовать усадьбу по ставке один рубль за квадратный метр после реконструкции.

Дом перешел к Баулину в 1860-х годах. Он открыл в здании фабрику по производству платков. Во времена Советского Союза там располагались жилые квартиры.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в следующем году начнут реставрировать квартиру Михаила Булгакова на Большой Пироговской улице, в которой писатель создал свой знаменитый роман "Мастер и Маргарита".