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14 ноября 2012, 14:20

Город

Велодорожки в Коломенском и Царицыно появятся в следующем году

В музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно" появятся велодорожки. Они будут организованы уже в следующем году. Об этом в прямом эфире канала "Москва 24" заявил префект ЮАО Георгий Смолеевский.

В Южном округе сейчас обустроено 20 километров велодорожек. Велосипедисты могут кататься вокруг Борисовских прудов, в долине реки Городня, есть велодорожки и вдоль Загородного шоссе.

Также Смолеевский отметил, что в ЮАО благоустроено 1000 гектаров земли. В основном это парковые территории, где жители могут гулять и отдыхать.

Сюжеты: ВелоМосква: где кататься в городе , Велодорожки Москвы
благоустройство парки Царицыно велодорожки Коломенское Георгий Смолеевский префект ЮАО
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