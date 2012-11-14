Велодорожки в Коломенском и Царицыно появятся в следующем году

В музеях-заповедниках "Коломенское" и "Царицыно" появятся велодорожки. Они будут организованы уже в следующем году. Об этом в прямом эфире канала "Москва 24" заявил префект ЮАО Георгий Смолеевский.

В Южном округе сейчас обустроено 20 километров велодорожек. Велосипедисты могут кататься вокруг Борисовских прудов, в долине реки Городня, есть велодорожки и вдоль Загородного шоссе.

Также Смолеевский отметил, что в ЮАО благоустроено 1000 гектаров земли. В основном это парковые территории, где жители могут гулять и отдыхать.