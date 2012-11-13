Коммунальщики передвинули остановки в ЦАО для уборки крыш от снега

Павильоны остановок общественного транспорта в центре Москвы передвинут для удобства очистки скатных кровель от снега, что ранее затрудняло доступ для пассажиров.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя префекта Центрального административного округа столицы, раньше, чтобы очистить кровли от снега, рабочие закрывали доступ на остановку для безопасности пассажиров, и те не могли пользоваться общественным транспортом.

Готовясь к предстоящей зиме, работники ЖКХ передвинули остановки на максимальное удаление от опасных мест.

Всего в центре Москвы находится 2,6 тысячи домов со скатными кровлями, из которых около 40% выходят фасадами на пешеходные зоны и остановки. Для очистки крыш от снега и наледи сформировано 473 бригады, в каждой из которых по 3 человека. Также власти столицы будут привлекать к работе промышленных альпинистов.