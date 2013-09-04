В Западном Бирюлево появился "Венецианский дворик"

Дворовая территория на Харьковском проезде превратилась в настоящий "Венецианский дворик" с коваными ограждениями, фонарями, скульптурой богини Цереры и ротондой в стиле ренессанса, сообщает префектура ЮАО.

Оформление дворика дополнили лавочки в виде гондол и кованный мостик. Здесь же высажены декоративные деревья и кустарники.

Общая площадь, на которой были проведены работы, составила 7000 квадратных метров.