В районе Соколиная гора обновили 25 контейнерных площадок

Фото: Агентство "Москва"

В рамках летнего благоустройства в столичном районе Соколиная гора обновили 25 контейнерных площадок, передает Агентство "Москва".

Как сообщает пресс-служба префектуры Восточного округа Москвы, работы по реконструкции объектов ведутся с июня 2018 года.

"В начале года было решено провести замену 49 площадок, но по просьбе жителей и при содействии муниципальных депутатов Соколиной горы принято решение о включении в этот список еще 13 адресов", – информировали в пресс-службе

Устаревшие конструкции заменили на новые с навесами от осадков.

Работы по обновлению контейнеров завершены по адресам на Измайловском шоссе, на улицах Ткацкая, Борисовская, Зверинецкая, Фортунатовская, а также на 9-й улице Соколиной Горы.