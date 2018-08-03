В районе Соколиная гора обновили 25 контейнерных площадок

3 августа, 04:53
Фото: Агентство "Москва"
В рамках летнего благоустройства в столичном районе Соколиная гора обновили 25 контейнерных площадок, передает Агентство "Москва".
Как сообщает пресс-служба префектуры Восточного округа Москвы, работы по реконструкции объектов ведутся с июня 2018 года.
"В начале года было решено провести замену 49 площадок, но по просьбе жителей и при содействии муниципальных депутатов Соколиной горы принято решение о включении в этот список еще 13 адресов", – информировали в пресс-службе
Устаревшие конструкции заменили на новые с навесами от осадков.
Работы по обновлению контейнеров завершены по адресам на Измайловском шоссе, на улицах Ткацкая, Борисовская, Зверинецкая, Фортунатовская, а также на 9-й улице Соколиной Горы.
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