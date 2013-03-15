В "Мусейоне" пройдет акция в память о жертвах японского цунами

Центр эстетического воспитания "Мусейон" 17 марта марта проведет благотворительную акцию в память о жертвах цунами, которое произошло на востоке Японии в марте 2011 года "Слезы земли – Слезы цунами".

Там будет представлена выставка японских фотографов и художников; прозвучат музыкальные произведения в исполнении учеников, посещающих курсы японской песни при Отделе японской культуры Japan Foundation в Библиотеке иностранной литературы имени Рудомино.

Кроме этого, в рамках акции можно будет принять участие в мастер-классах по каратэ, кэндо, оригами, икэбане, чайной церемонии и каллиграфии, а также консультациях по японскому языку.

Во время мероприятия будет проводиться сбор пожертвований. Все средства будут направлены через Посольство Японии в России в Японский Красный Крест на восстановление пострадавших районов.