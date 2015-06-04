Теннисный турнир Hoff Open Tournament начнется в эту субботу

В Национальном теннисном центре имени Хуана Антонио Самаранча с 6 по 14 июня пройдет Международный мужской теннисный турнир Hoff Open Tournament. Он проводится в рамках мирового тура ATP Challenger – серии соревнований под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов.

В состязаниях примут участие 32 игрока из 14 стран мира. Среди них четыре спортсмена, входящих в сотню лучших теннисистов мира: Марсель Гранольерс, Теймураз Габашвили, Дамир Джумхур, Блаз Рола, а также молодые российские игроки Андрей Рублев и Карен Хачанов.

12 июня в честь Дня России на корте пройдет музыкальный фестиваль Hoff Music Fest. Его хедлайнерами станут виолончелист с мировым именем Борислав Струлев и человек-оркестр, один из лучших битбоксеров мира Кенни Мухаммад. Трио П.И. Чайковского исполнит современные хиты на классических инструментах, участник шоу "Голос" Игорь Манаширов – оперные арии, мировые хиты, классику и джаз, "Фест-оркестр" сыграет популярные мелодии в оригинальных аранжировках. Также на фестивале выступит вокалистка Юлия Когадаева – трехкратный победитель Дельфийских игр.

13 июня в рамках турнира состоится благотворительный вечер в поддержку фонда Константина Хабенского, который помогает детям с тяжелыми заболеваниями головного мозга.

Программа мероприятий:

– 6 – 7 июня – квалификационные раунды турнира Hoff Open;

– 8 июня, 11.00 – официальное открытие турнира Hoff Open;

– 8 – 14 июня – соревнования Hoff Open;

– 12 июня, 21.00 – музыкальный фестиваль Hoff Music Fest ко Дню России;

– 13 июня – благотворительный вечер в поддержку фонда Константина Хабенского;

– 13 – 14 июня – финальные соревнования турнира Hoff Open;

– 14 июня – закрытие турнира Hoff Open.

Вход на теннисный турнир и музыкальный фестиваль свободный.