X5 объяснила исчезновение продуктов в части "Пятерочек" нехваткой рабочей силы

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Нехватка рабочей силы в распределительном центре X5 Group в Ярославле стала причиной исчезновения некоторых продуктов и воды в нескольких магазинах "Пятерочка" в Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу X5.

До этого некоторые телеграм-каналы опубликовали видео с пустыми полками в нескольких российских городах. Авторы материалов отмечали, что в магазинах уже почти неделю не хватает специй, муки, круп и хлеба.

Эту же информацию подтвердил и один из сетевых порталов Ярославской области. Он также сообщил о нехватке воды в "Пятерочках" Ярославля и Рыбинска.

"В настоящий момент на распределительном центре в Ярославской области наблюдается сезонная нехватка рабочей силы, связанная с внешними рыночными факторами, в том числе с отъездом рабочих-мигрантов на родину", – заявили в компании.

Для решения возникших проблем, уточняют там, было принято решение дополнительно привлечь сотрудников из других регионов страны, где нет проблем с комплектацией штата. Ожидается, что ситуация станет лучше уже в скором времени.

Между тем с 13 по 20 июля в РФ снизились цены на морковь, куриные тушки и бананы – на более 14, 5 и 4% соответственно. Из 14 продуктов так называемого "индекса мишек", куда входят разные популярные товары, подорожал только самый дешевый белый хлеб – на более 10%.

