Бизнес: Питер Тиль

Питер Тиль (1967 г.р.) - американский бизнесмен, инвестор и управляющий хедж-фондами. Вместе с Максом Левчиным основал компанию PayPal - крупнейшиго оператора электронных денежных средств - и стал ее генеральным директором.

Сейчас Питер Тиль является президентом Clarium Capital - хедж-фонда, который занимается макроинвестированием и имеет активы стоимостью около $700 млн; является управляющим партнером в Founders Fund - венчурном фонде с капиталом $250 млн, который он основал вместе с Кеном Хоури и Луком Нозек в 2005 году. Кроме того, Тиль - сооснователь и председатель инвестиционного комитета Mithril Capital Management.

Тиль был первым внешним инвестором Facebook, купив в 2004 году 10,2% его акций за $500 000, входит в совет директоров Facebook.