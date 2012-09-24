Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 сентября 2012, 13:09

Экономика

Компания ОПИН займется животноводством вместе с "Агрорезервом"

Девелоперская группа ОПИН рассмотрела предложение от компании "Агрорезерв" о создании совместного агрохолдинга и развитии агробизнеса по трем направлениям: молочное скотоводство, мясное скотоводство и овощеводство.

По сообщению РИА Новости, компания должна проработать вопрос о целесообразности сотрудничества, а также представить финансовую модель проекта. Одним из направлений деятельности ОПИНа является реструктуризация земельного банка, поэтому компания утвердила план продаж земельных активов до 2015 года.

ОАО ОПИН основана в 2002 году, основное направление деятельности – развитие мультиформатной жилой недвижимости и коммерческих объектов в Москве и Подмосковье.
Группе "Онэксим" Михаила Прохорова принадлежит 83,17% акций ОПИНа, и 10,74% - у Alfa Capital Holdings Михаила Фридмана.

бизнес земельные участки сельское хозяйство

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика