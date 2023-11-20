Adidas может вернуться в Россию после 7 декабря – СМИ

Фото: 123RF/senerd

Продукция немецкого бренда Adidas может вернуться в Россию после 7 декабря 2023 года, пишет телеграм-канал Mash.

Однако, по данным телеграм-канала, цены на обувь и другие товары немецкого бренда вырастут почти в 2 раза, а официальных магазинов Adidas все равно не будет. Уточняется, что компания разрешила поставку товаров в РФ через Объединенные Арабские Эмираты.

Предполагается, что первая партия продукции придет 25 ноября в бывший официальный магазин в районе станции столичного метро "Авиамоторная". Однако в нем будет только 60% от продукции Adidas, остальной ассортимент составит продукция Puma, Nike и других брендов, пишет Mash.

Причинами вероятного повышения ценников называют усложненную логистику, курсы валюты и эксклюзивность товаров после долгого простоя. Сейчас в торговые точки якобы уже набирают новый персонал. По большей части – из числа бывших работников магазинов Adidas, уточняется в телеграм-канале.

Зарплата за 40 часов работы в неделю может составить 52 тысячи рублей после вычета НДС, а прежних корпоративных скидок для сотрудников магазинов уже не обещают, говорится в публикации Mash.

Ранее стало известно, что онлайн-компания Lamoda арендует помещения, которые ранее занимала в России фирма Adidas. Первые магазины Lamoda Sport на их месте будут открыты до конца 2023 года.

До этого руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева заявила, что перезапуск магазинов Adidas может произойти в России уже весной 2024 года под новым наименованием.

Магазины Adidas вновь откроются в Москве