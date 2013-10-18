Москва готова помочь Киеву в привлечении инвестиций для технопарка

Правительство Москвы будет содействовать привлечению инвестиций из России в проекта индустриального технопарка в Киеве, сообщил глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин после окончания бизнес-форума "Москва - Киев: инвестиционная привлекательность мегаполисов".

В частности, московская сторона будет рекомендовать своим резидентам рассмотреть возможность размещения производств в Киеве, приводит слова Черемина агентство "Интерфакс"

Со своей стороны, директор департамента промышленности Киевской городской администрации Людмила Денисюк заявила, что Киев будет готов принять первых инвесторов для строительства технопарка уже в начале 2014 года. Для воплощения этого проекта в столице Украины планируется отвести около 300 гектаров.

В рамках форума Киев представил российскому бизнесу ряд инвестиционных проектов, в частности, по строительству метро в жилмассиве Троещина, по реализации проекта Bionic Hill и "Киев-сити".

С 17 по 19 октября в Москве проходят Дни Киева.