"Ведомости": ЦБ проверяет аудитора лишенного лицензии Киви Банка

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Центробанк проводит проверку аудитора Киви Банка, который полтора месяца назад был лишен лицензии. Речь идет о компании Kept, пишут "Ведомости" со ссылкой на свой источник.

По их данным, ЦБ запросил сведения об осведомленности и реакции Kept на выявление у Киви Банка рисковых операций. Там напомнили, что банк ранее несколько раз получал предписания от Банка России и подпадал под ограничения.



Журналисты напомнили, что ранее аудиторскими проверками лишенного лицензии банка занималась международная сеть KMPG. После ее ухода из России правопреемником стала Kept.

Проверка стала первым серьезным случаем оценки соблюдения Киви Банком "антиотмывочного" закона, подразумевающего противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, добавили в издании.

ЦБ РФ отозвал лицензию у Киви Банка 21 февраля. Финансовая организация на тот момент находилась на 89-м месте в РФ по величине активов. Поводом стали многочисленные нарушения законов банковской деятельности и нормативных актов ЦБ.

Месяц спустя, 22 марта, стало известно, что Центробанк направил в суд заявление о принудительной ликвидации Киви Банка.

