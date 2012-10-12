Форма поиска по сайту

12 октября 2012, 15:58

Экономика

В Дмитровском районе Подмосковья построят новый логистический центр

В селе Орудьево Дмитровского района Московской области состоялась закладка памятной капсулы на месте строительства нового логистического центра, говорится в сообщении официального портала администрации Дмитровского района МО.

"Логистический центр в Дмитровском районе – это уже шестая по счёту площадка крупной французской компании в Московской области и одиннадцатая - в России. Предполагаемая площадь нового складского комплекса в Дмитровском районе составит 125 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Глава района Валерий Гаврилов отметил, что благодаря этому проекту в районе появится более тысячи дополнительных рабочих мест. Кроме того, увеличатся и налоговые поступления в бюджет.

