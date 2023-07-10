"Траст" продал 90% банка "Точка" топ-менеджменту организации и консорциуму инвесторов

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Банк непрофильных активов "Траст" продал банк для бизнеса "Точка" за 41,5 миллиарда рублей топ-менеджменту "Точки" и консорциуму инвесторов, в который в том числе входит группа "Интеррос" Владимира Потанина. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на пресс-релиз банка.

"Цена, сформированная аукционом, составила 41,5 миллиарда рублей. Другие детали не раскрываются. Закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года", – указано в сообщении.

Отмечается, что в консорциум инвесторов, помимо "Интерроса", вошли ведущие представители бизнеса, инвестирующие в технологический сектор РФ.

Команда топ-менеджеров организации смогла создать консорциум, который контролирует порядка 9,99% акций "Точки" через компанию "Каталитик пипл", после этого они намерены консолидировать все 100% по вышеуказанной цене, отметили в банке.

"В самом консорциуме отсутствует мажоритарный инвестор – это дает команде "Точки" максимум свободы для развития бизнеса, гарантирует сохранность культуры и команды банка. В будущем "Точка" планирует усилить состав акционеров, в том числе за счет международных компаний", – заключили в кредитной организации.

Ранее сообщалось, что холдинг S8 Capital полностью выкупил российские активы немецкой Bosch в Энгельсе, в сделку вошли 100% трех компаний группы Bosch, среди которых завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления.

В холдинге добавили, что планируют восстановить работу предприятий, инвестировать в них и провести ребрендинг. Кроме того, S8 Capital не будет сокращать персонал, а также сохранит все технологии и специализации производственных площадок.



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