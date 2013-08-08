В сентябре пройдет всероссийский конкурс на лучший event-проект

Фото: ИТАР-ТАСС

13 сентября 2013 года состоится пятое вручение премии "Золотой пазл’2013 – лучший event-проект". Заявки от соискателей принимаются до 30 августа.

"Золотой пазл" - это профессиональная независимая премия, присуждаемая за творческие достижения в области проведения специальных мероприятий и событийного маркетинга. Цель премии – стимулировать развитие индустрии event технологий на российском рынке.

Награждение проходит по четырнадцати номинациям, среди которых "лучшее массовое мероприятие", "лучший социальный проект" и даже "лучшая свадьба". По традиции, будет проводится и выбор лучшего подрядчика.

Участвовать в конкурсе могут проекты, реализованные с 30 августа 2012 года по 30 августа 2013 года. Лауреаты "Золотого пазла" автоматически становятся номинантами премии СНГ "Global Event Awards".

В этом году соорганизаторами премии выступили Национальная Ассоциация Организаторов Мероприятий (НАОМ) и Ивент комитет АКМР. Церемония награждения победителей пройдет в ресторане-теплоходе River Palace.