Москва создает систему поиска инноваций для решения городских задач

Столичные власти презентовали новую систему поиска инновационных продуктов и услуг для решения городских задач. Она включает информационный портал для сбора и обсуждения проблем Москвы, а также реестр предлагаемых решений, которые уже были протестированы в других городах.

Презентация системы состоялась на Форуме "Госзаказ-2013". Ее планируют развивать совместно с крупнейшими мегаполисами и ведущими операторами такого рода порталов. Предварительные договоренности об этом достигнуты с проектом Сitymart и консорциумом LLGA.

Параллельно формируется состав партнеров - предприятий для тестирования новых технологий, а также системы поиска испытательных площадок, сообщает пресс-служба департамента науки, промышленной политики и предпринимательства.

Первая версия реестра инновационных продуктов уже тестируется некоторыми компаниями, в том числе резидентами IT-кластера "Сколково". По результатам тестов и переговоров с партнерами система будет дорабатываться.

По словам заместителя гендиректора Центра инновационного развития Москвы Павла Свистунова, система должна привести к росту качества жизни москвичей и повышению эффективности использования бюджетных средств за счет активного применения инновационных технологий.