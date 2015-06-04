04 июня 2015, 14:47Экономика
У метро "Шоссе Энтузиастов" построят новый бизнес-центр
В районе Перово планируют построить бизнес-центр без торговых площадок. По сообщению пресс-службы префектуры Восточного округа, департамент по конкурентной политике выставил на торги участок на улице Электродной площадью более четырех тысяч квадратных метров. Он будет располагаться недалеко от станции метро "Шоссе Энтузиастов" и Измайловского парка.
В планах строительство здания высотой не более пяти этажей (вместе с подземным этажом). Максимальная высота – 20 метров.
Начальная цена участка 73,2 миллиона. Заявку необходимо подать до 17 августа, аукцион запланирован на 20 августа.