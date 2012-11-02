У российских бизнесменов появится свой уполномоченный при Президенте

Госдума до конца года примет закон об уполномоченном по защите прав предпринимателей. Бизнес-омбудсмен будет контролировать соблюдение законных интересов коммерсантов.

Как сообщает РИА Новости, законопроект предусматривает перечень обязанностей правозащитника, регламентирует процедуру подачи жалоб омбудсмену и предусматривает отчет Президенту России.

В обязанности уполномоченного войдет: борьба с бюрократией, рассмотрение жалоб, контроль действий чиновников, а также обсуждение и правка законопроектов, касающихся бизнес-сферы.

Омбудсмен назначается на должность и освобождается от нее указом Президента РФ. При нем будут созданы экспертные и консультативные советы, а также аппарат уполномоченного, в состав которого войдет около 30 государственных служащих.