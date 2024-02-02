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Американская компания Apple возглавила рейтинг самых дорогих брендов в мире, в то время как занимавший лидирующую позицию в 2023 году Amazon опустился на четвертое место. Об этом сообщается в исследовании Brand Finance Global 500.

По данным аналитиков, стоимость бренда Apple за год поднялась на 74%, до 516,6 миллиарда долларов. В свою очередь, у Amazon она выросла на 3,2%, до 308,9 миллиарда долларов.

Вторую строчку в рейтинге занял Microsoft, который ранее находился на четвертом месте. Компания показала подъем почти на 78%, до 340,4 миллиарда долларов. Google сохранил позиции и остался на третьей строчке, его стоимость достигла 333,4 миллиарда долларов (+18,5%).

Следом с большим отставанием расположились Samsung и Walmart, которые поменялись местами по сравнению с прошлым годом. Стоимость бренда корейского производителя сократилась на 0,3%, до 99,4 миллиарда долларов. Американская компания Walmart потеряла 15%, до 96,8 миллиарда долларов.

На седьмом месте с десятого поднялся TikTok, заработав 28%, до 84,2 миллиарда долларов. Далее идет социальная сеть Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), стоимость которой выросла на 28%, до 75,7 миллиарда долларов. В прошлый раз соцсеть находилась на 14-й строчке.

Девятую позицию с прибавкой в 73,3 миллиарда долларов занял Deutsche Telekom. Замыкает топ-10 китайский банк ICBC (+3,3%, до 71,8 миллиарда долларов), который годом ранее находится на седьмой строчке.

Deutsche Telekom стал самым дорогим телекоммуникационным брендом, обогнав Verizon, который в этом рейтинге попал на 11-ю позицию. Кроме того, аналитики выяснили, что бренд Tesla подешевел на 12%, до 58,3 миллиарда долларов, в результате чего опустился с девятой на восемнадцатую строчку рейтинга.

Между тем стало известно, что Apple выплатила штраф в размере почти 1,2 миллиарда рублей. Как уточнили в Федеральной антимонопольной службе России, в июле 2022 года ведомство признало компанию нарушившей антимонопольное законодательство. Средства уже поступили в бюджет РФ, указали в ФАС.

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