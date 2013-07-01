01 июля 2013, 16:18Экономика
В Москве пройдет роуд-шоу по продаже ОАО "МОЭК"
Департамент Москвы по конкурентной политике 3 июля проведет роуд-шоу - презентацию объекта приватизации ОАО "МОЭК".
Аукцион по продаже назначен на 13 августа, заявочная кампания продлится по 22 июля. Начальная цена продажи – 98, 6 миллиардов рублей без учета НДС. Шаг аукциона – 5 миллиардов рублей.
В роуд-шоу примут участие: и.о. руководителя департамента городского имущества Владимир Ефимов, и.о. руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский, и.о. руководителя департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, а также эксперты.
МОЭК обеспечивает отопление и горячее водоснабжение столицы и части ближнего Подмосковья. Компания осуществляет теплоснабжение 12 миллионов жителей Москвы, являясь оператором самой протяженной теплоэнергетической системы в мире.
