В Москве пройдет роуд-шоу по продаже ОАО "МОЭК"

Департамент Москвы по конкурентной политике 3 июля проведет роуд-шоу - презентацию объекта приватизации ОАО "МОЭК".

Аукцион по продаже назначен на 13 августа, заявочная кампания продлится по 22 июля. Начальная цена продажи – 98, 6 миллиардов рублей без учета НДС. Шаг аукциона – 5 миллиардов рублей.

В роуд-шоу примут участие: и.о. руководителя департамента городского имущества Владимир Ефимов, и.о. руководителя департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский, и.о. руководителя департамента по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, а также эксперты.

МОЭК обеспечивает отопление и горячее водоснабжение столицы и части ближнего Подмосковья. Компания осуществляет теплоснабжение 12 миллионов жителей Москвы, являясь оператором самой протяженной теплоэнергетической системы в мире.