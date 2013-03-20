20 марта 2013, 20:12Культура
Стоимость билетов на пригородные поезда сохранили на прежнем уровне
Стоимость билетов на пригородные поезда официально сохранили на прежнем уровне. Это следует из соответствующего постановления правительства Москвы, которое подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Существующие тарифы сохранятся - таким образом, проезд в электричке по территории "старой Москвы" будет стоить 26 рублей, тариф на проезд по территории Новой Москвы" составит 16,5 рублей за одну зону, проезд из "старой Москвы" в Новую Москву - 16,5 рублей за одну зону, проезд по межрегиональному маршруту - 16,5 рублей за одну зону, сообщается на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании.
Льготы на пригородном железнодорожном транспорте также сохранились. На эти цели из городского бюджета будет выделено около 2 миллиардов рублей.
Напомним, что с 20 марта проезд на электричках можно оплатить с помощью банковских карт. Услуга заработала в автоматах по продаже билетов на Казанском и Павелецком вокзалах.
