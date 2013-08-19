Билеты на боксерский поединок Кличко с Поветкиным поступили в продажу

Билеты на титульный бой между боксерами Владимиром Кличко и Александром Поветкиным поступили в продажу. Бой состоится 5 октября в Москве.

Билеты разделены на четыре категории - Bronze, Silver, Gold и Platinum. Их стоимость - от 1200 до 150 тысяч рублей, сообщает пресс-служба спорткомплекса "Олимпийский".

В своем последнем бою Поветкин нокаутировал поляка Вавржика.

Бой Поветкина и Кличко состоится 5 октября в спорткомплексе "Олимпийский". Поединок начнется в 20.00.

В случае, если россиянину удастся победить - он станет супертяжеловесом №1 в мировых рейтингах.