На севере столицы открылась библиотека имени Андрея Вознесенского. На церемонии открытия присутствовали скульптор Степан Мокроусов-Гульельми, который сделал для библиотеки два бюста Вознесенского и разработал дизайн интерьера холла библиотеки, вдова поэта Зоя Богуславская, Писатель Константин Кедров и другие.

На входе расположился бронзовый бюст Вознесенского, а в одном из залов – инсталляция. "Она сочетает в себе портрет самого писателя, его дамы сердца и элементы поэзии", - сообщил скульптор.

Зоя Богуславская не только прочитала знаменитые стихи поэта, но и подарила ей костюм Вознесенского.

Стоит отметить, что в фонде библиотеки, которая обслуживает более семи тысяч человек, находится более 81 тысячи книг.

Напомним, вслед за библиотекой имени Достоевского в столице открылась модернизированная библиотека на Ленинском проспекте.