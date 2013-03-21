В Москве появятся пять новых библиотек

В столице появятся пять новых библиотек. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Сергей Капков в интервью телеканалу "Москва 24".

"В столице более 500 библиотек. Наша задача сделать библиотеки не просто хранилищами книг, но и культурными центрами. Поэтому мы сделаем пять пилотных проектов - это переделанные новые библиотеки. Одна будет находиться на Ленинском, другая на проспекте Вернадского, третья - на Чистых прудах и несколько - в спальных районах", - сказал Капков.

По словам главы департамента, библиотеки будут строить и в Новой Москве. "В поселке Киевский будет достроен культурный центр", - заявил чиновник.

Капков отметил, что средства на строительство библиотек в Новой Москве уже выделены.

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