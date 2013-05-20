7 сентября в Москве откроют пять библиотек нового типа

В сентябре в Москве откроют пять библиотек нового типа. Об этом на заседании в Мосгордуме сказал глава столичного департамента культуры Сергей Капков.

"Первые библиотеки нового типа откроют к Дню города и это будет "новые московские городские гостиные", ― отметил Капков.

По словам Капкова, департамент разработал проект реорганизации 15 библиотек и превращения их в современные медиа-центры. В рамках проекта планируется 70 процентов площади библиотеки использовать как открытое пространства, добавить в фонд новые книги и совместить фонды читального зала и абонемента.

Также планируется, что 100 процентов фондов будет в электронном каталоге, чтобы человек смог выбрать книгу, принести ее к штрих-коду и взять читать.

На сегодняшний момент все московские библиотеки оснащены Интернетом, читатели могут пользоваться базами данных библиотек.

По аналогии с "Ночью в музее", в 2012 году впервые провели "Библио-ночь". По словам Капкова, в акции участвовало 30 библиотек, которые посетили 30 000 человек.