Московский биатлонист завоевал золото на чемпионате мира среди юниоров

Москвич Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку на юниорском чемпионате мира, который проходит в Обертиллахе. Это вторая победа Логинова на главных стартах года.

Спортсмен допустил два промаха, которые конвертировались в две штрафные минуты, но это не помешало ему опередить ближайшего преследователя почти на минуту. Второе место занял Дино Буткович из Хорватии, а на третьем расположился француз Клемен Дюмон, сообщает пресс-служба Москомспорта.

Отметим, что это уже третья награда Логинова на текущем чемпионате мира. В спринте он также выиграл золото, а в гонке преследования стал третьим.

Сборная России лидирует в общем медальном зачете после 12 гонок.

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