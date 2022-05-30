Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную пожарной безопасности в столице

Фото: Москва 24/Никита Симонов

31 мая в информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Тема встречи – "Пожарная охрана Москвы: достижения и перспективы".

Перед журналистами выступят:



заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Андрей Иванов;

начальник Государственного казенного учреждения "Пожарно-спасательный центр" города Москвы Иван Подоприхин.

Смотрите прямую трансляцию 31 мая в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.