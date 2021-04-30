Мошенники начали массово использовать Google для обмана россиян

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В России участились случаи мошенничества с использованием службы поддержки Google Docs. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказал ведущий спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Роман Деденок, компания зафиксировала всплеск атак пользователей через сервис Google Docs. Он отметил, что за последний год количество писем от злоумышленников, отправленных таким образом, увеличилось в три раза.

Специалист пояснил, что для рассылки вредоносных сообщений мошенники используют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации. Обычно таким образом жертвам сообщают, что им отправлен денежный перевод, компенсация или иная выплата.

Следующим шагом становится возможность того, что потенциальная жертва перейдет по ссылке в отправленном письме и попадет на скам-ресурс. Там пользователя могут попросить ввести личные данные и номер банковской карты.

Позже злоумышленники сообщают, что для получения выплаты необходимо оплатить комиссию размером 200–300 рублей.

"В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам. Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью", – подчеркнул Деденок.

Ранее стало известно, что в России выросло число краж с банковских счетов. Таких преступлений за прошедший год зафиксировано 169,5 тысячи, то есть на 80,9 процента больше, чем годом ранее.