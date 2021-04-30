Мошенники начали массово использовать Google для обмана россиян

08:37
Фото: depositphotos/VitalikRadko
В России участились случаи мошенничества с использованием службы поддержки Google Docs. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказал ведущий спам-аналитик "Лаборатории Касперского" Роман Деденок, компания зафиксировала всплеск атак пользователей через сервис Google Docs. Он отметил, что за последний год количество писем от злоумышленников, отправленных таким образом, увеличилось в три раза.
Специалист пояснил, что для рассылки вредоносных сообщений мошенники используют функцию автоматического уведомления Google Docs о том, что пользователя отметили в комментариях к документу или презентации. Обычно таким образом жертвам сообщают, что им отправлен денежный перевод, компенсация или иная выплата.
Следующим шагом становится возможность того, что потенциальная жертва перейдет по ссылке в отправленном письме и попадет на скам-ресурс. Там пользователя могут попросить ввести личные данные и номер банковской карты.
Позже злоумышленники сообщают, что для получения выплаты необходимо оплатить комиссию размером 200–300 рублей.
"В конечном итоге человек ничего не получает, а комиссия достается мошенникам. Если пользователь вводил данные карты, то он также рискует их сохранностью", – подчеркнул Деденок.
Ранее стало известно, что в России выросло число краж с банковских счетов. Таких преступлений за прошедший год зафиксировано 169,5 тысячи, то есть на 80,9 процента больше, чем годом ранее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: