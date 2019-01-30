Более 300 ТЦ в России закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Работа 315 российских торговых центров была приостановлена после проверок государственного пожарного надзора. Такое заявление сделал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев в эфире телеканала Россия 1.
В основном закрылись ТЦ в Тюменской и Новосибирской областях, Татарстане, а также Красноярском и Пермском краях. В 2019 году количество проверок пожарной безопасности увеличат на 60%. А их качество повысят благодаря работе двух тысяч новых инспекторов.
Объекты, где регулярно бывает много людей, начали тщательно проверять после трагедии в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Во время крупного пожара там погибли 60 человек.
За прошедшие месяцы специалисты выявили 17 тысяч объектов, где состояние эвакуационных путей и выходов, оставляло желать лучшего. Еще порядка 200 ТЦ работали без согласования специальных технических условий с МЧС. А на шести тысячах объектов применялись токсичные материалы, выделяющие большое количество дыма при горении.
В планах на текущий год аттестация экспертов, которые проверяют строительство зданий. "Мы не хотим осуществлять экспертизу, а хотим участвовать в аттестации специалистов", – уточнил Еникеев.
Ранее глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что за пожарную безопасность в торговых центрах должны отвечать управляющие компании. Их, по словам министра, тоже необходимо проверять. Причем о готовящемся контроле не должно быть известно заранее.
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