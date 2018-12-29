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11:47

Россиянам советуют быть бдительными в Египте после теракта

безопасность туризм

11:47

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Фото: AP/Nariman El-Mofty

Российский МИД посоветовал гражданам РФ, отдыхающим в Египте, не ходить в районы повышенной террористической активности. Свои рекомендации дипломаты дали после пятничного взрыва в Каире.

На сайте внешнеполитического ведомства сказано, что российская сторона выражает соболезнования родным и близким погибших, желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, МИД в очередной раз осудил теракты, включая те, что направлены против иностранных туристов.

"Заявляем о нашей солидарности с действиями руководства АРЕ по стабилизации обстановки в стране. Поддерживаем его решительные шаги по противодействию терроризму и экстремизму", – говорится в сообщении.

Взрыв произошел в момент проезда по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы автобуса с туристами из Вьетнама. Трагедия унесла жизни трех человек. Водитель и 11 пассажиров получили ранения. В силах безопасности Египта не исключат, что взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Россиян среди пострадавших и жертв нет.

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