РФ создаст комплексы РЭБ с учетом технологий захваченных в Сирии ракет США

29 мая 2018, 09:27
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Новые российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создадут с учетом информации, полученной при исследовании ракет США "Тамагавк", привезенных из Сирии, заявил советник первого заместителя гендиректора концерна Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) Владимир Михеев.
"Конечно, на основе этого опыта сейчас готовятся технические задания на новые работы, в рамках которых мы уже с учетом всей полученной информации будем строить образцы нашей новой техники электронной войны", – цитирует Михеева РИА Новости. По его словам, новая техника будет перекрывать все оптические и радиотехнические частотные диапазоны, найденные в штатовских снарядах.
Обычно полный цикл работы по созданию РЭБ занимает два-три года, такой же срок понадобится при работе с этими ракетами, отметил советник.
Михеев отметил большой интерес специалистов к применению боевой техники в Сирии. Благодаря полученным там ракетам можно изучить их каналы связи, передачи информации, управления и навигации, а также оценить степень их защищенности. "При этом каждый из этих каналов является для нас очень интересным с точки зрения радиоэлектронного воздействия на них. Зная все эти параметры, мы сможем еще более эффективно блокировать эти крылатые ракеты на всех этапах их боевого применения", – пояснил он.
Специалисты следят и за работой беспилотников заботного производства и истребителями F-22 и F-35 ВВС Израиля. Их также активно применяют в Сирии последнее время.
Ракеты "Томагавк" были получены после удара США, Британии и Франции по правительственным войскам арабского государства утром 14 апреля. Было выпущено 105 ракет, 22 из них попали в цель. Большинство снарядов сбили сирийские силы ПВО. Несколько ракет были найдены не разорвавшимися и доставлены в Россию. Власти США распространяли информацию о том, что все выпущенные ракеты попали в цель.
О том, что российские специалисты наблюдают за применением в Сирии авиации США писали западные СМИ. Они отметили, что новейшие истребители страны лишаются своих стелс-преимуществ, поскольку у РФ хватило времени понять, как самолет обходит радары.
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