КНДР пригласит журналистов на закрытие ядерного полигона

Фото: AP/Wong Maye-E

КНДР закроет ядерный полигон Пхунгери до встречи лидера страны Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство Kyodo.

Северная Корея обещала закрыть полигон на севере страны по итогам состоявшегося 27 апреля межкорейского саммита. Демонтаж проведут в мае и сделают его публичным – на закрытие пригласят журналистов и экспертов в области безопасности.

21 апреля Ким Чен Ын заявил, что КНДР прекращает ядерные и ракетные испытания, закрывает полигон Пунгери и присоединяется к глобальному процессу ядерного разоружения.

Трамп назвал это решение "большим прогрессом" и очень хорошей новостью для всего мира.

В ближайшее время должна состояться встреча Трамп и Ким Чен Ына. Она может пройти через три-четыре недели в столице Монголии.

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