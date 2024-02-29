В МВД опровергли приказ о дежурстве на траурном мероприятии 1 марта в Москве

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Приказ начальника столичной полиции об организации дежурства на траурном мероприятии в Москве является подделкой. Об этом в своем телеграм-канале заявила представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сегодня (29 февраля. – Прим. ред.) в телеграм-канале одного из региональных СМИ, признанного иноагентом, размещен скан приказа начальника ГУ МВД России по городу Москве", – объяснила она.

Согласно документу, полицейские якобы должны организовать дежурство возле одной из церквей на период проведения церемонии прощания с Алексеем Навальным (включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов), которая, по некоторым данным, должна пройти 1 марта.

"Официально заявляю, что подобного приказа руководством столичной полиции не издавалось", – уточнила она.

Кроме того, Волк призвала журналистов и блогеров тщательнее проверять информацию из разных источников и воздерживаться от распространения фейковых данных.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в Кремле не увидели призывов сторонников Навального к несогласованным акциям. Однако, уточнял он, у подобных действий есть правовые последствия.

Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии № 3 в ЯНАО. Во время прогулки он почувствовал себя плохо, почти сразу потеряв сознание. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. В итоге врачи лишь констатировали его смерть.

Алексей Навальный умер в колонии в ЯНАО