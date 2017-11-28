Пентагон заявил о "небезопасном" перехвате самолета ВМС США российскими Су-30

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Официальный представитель Пентагона Мишель Балданзу заявила, что российский Су-30 "небезопасно" перехватил американский противолодочный самолет P-8A Poseidon. Инцидент произошел в небе над Черным морем.

"Американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, чтобы спровоцировать такие действия российской стороны", – цитирует РИА Новости заявление Мишель Балданзу.

Она также отметила, что такие действия являются "небезопасными".

Российская сторона это заявление пока не прокомментировала.