Москва 24: как вовлечь детей в деятельность отрядов юных инспекторов движения

Фото: Москва 24/Александр Авилов

29 июля в пресс-центре МИЦ "Известия" состоится пресс-конференция, посвященная вовлечению детей в деятельность отрядов юных инспекторов движения (ЮИД).

Как научить детей правилам дорожного движения и защитить от опасности на дороге, расскажут:



заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Костыряченко;

заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин;

директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий" Оксана Гончарова;

заместитель директора по проектной работе "Движение без опасности" Валентина Кульбицкая.

Смотрите прямую трансляцию 29 июля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.