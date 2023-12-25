Первую партию обновленного автомата АК-12 передадут в армию в январе 2024 года

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Первую партию обновленного с учетом опыта СВО автомата АК-12 передадут в российскую армию в январе 2024 года, заявил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы отработали с заказчиками по требованиям, которые возникли в ходе специальной военной операции. Провели испытания и запустили в серию, он в потоке", – объяснил он.

По словам Лушникова, специалисты выполнили серьезные доработки, связанные в первую очередь с эксплуатацией автомата. Он указал, что оружие должно быть удобным и надежным.

Уточняется, что автомат калибром 5,45 миллиметра обладает повышенной точностью и кучностью стрельбы. Также у него есть несколько планок Пикатинни для установки дополнительного оборудования: прицелов, передней рукояти, фонаря, лазерного целеуказателя.

До этого автоматы АК-12 и АК-15 приняли на вооружение в органах внутренних дел России. Ранее АК-12 и 7,62-миллиметровый АК-15 уже приняли на вооружение в подразделения российской армии.

В ноябре стало известно, что концерн "Калашников" досрочно реализовал трехлетний контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России. По словам Лушникова, весь объем поставок уже был исполнен, затем специалисты приступили уже к следующему контракту.



