Российский самолет проведет наблюдательный полет над США

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Российский самолет совершит наблюдательный полет над территорией США в рамках Договора по открытому небу, сообщает газета вооруженных сил России "Красная звезда".

С 25 по 30 марта группа российских инспекторов осуществит данный полет на российском Ту-154М ЛК-1. Вылет будет совершен с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс.

Отмечается, что в этот же день совместная российско-белорусская группа проведет аналогичный полет на самолете Ан-30Б над Польшей. Наблюдение будет проводиться по согласованному маршруту, а польские специалисты на борту будут контролировать порядок применения наблюдательной аппаратуры.

Ранее сообщалось, что российские Су-27 дважды за сутки сопровождали американские бомбардировщики В-52Н, выполнявшие полеты в нейтральных водах над Балтийским морем.

21 марта Минобороны России опубликовало видео сопровождения бомбардировщика США. Американский самолет приблизился к границе России, а затем изменил траекторию.

С 14 марта самолеты ВВС совершили уже 7 полетов над Балтийским морем.