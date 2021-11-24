Москва 24: спасатели расскажут о безопасности на водоемах зимой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

25 ноября в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция "Москва-река. Ледяной период".

Выходить на лед опасно. Об этом знают все, однако правилами безопасности некоторые все равно пренебрегают.

Где можно получить информацию о толщине льда? Разрешена ли подледная рыбалка в Москве? Какую ответственность несут нарушители правил безопасности на воде? Об этом и многом другом расскажут:



руководитель Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков;

начальник поисково-спасательной станции "Серебряный Бор" Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Ярослав Черногоров.

Смотрите прямую трансляцию 25 ноября в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.